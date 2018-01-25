İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO sefer iptalleri ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) - İstanbul