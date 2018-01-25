İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
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İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO sefer iptalleri ise şöyle:  

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) - İstanbul

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