İDO ve BUDO'da bazı seferlere lodos engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferiBostancı-Beşiktaş 07: 40 seferiBandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferiBursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
Kaynak: DHA