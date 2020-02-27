İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ
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İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

27.02.2020 05:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:32
İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

(İDO) ve Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07: 40 seferiBandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferiBursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

 


Kaynak: DHA

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