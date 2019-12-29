İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

29.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:57
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle: Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle: Saat 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiSaat 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiSaat 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiSaat 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferiSaat 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferiSaat 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferiSaat 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi Saat 16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferiSaat 18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi


- İstanbul
Kaynak: DHA
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