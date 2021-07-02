İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
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İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı

İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adalarına sefer başlattı.

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adalarına sefer başlattı. İDO, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de adalara sefer yapacak.

İDO, Tekirdağ'da ilk haftaya özel, online çevrimiçi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek. Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet alma mümkün olmayacak. Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki  kaptan köşkünden yolculara seslenerek, "Hayırlı yolculuklar" diledi. İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer de katıldı.


İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı
İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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