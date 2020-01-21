İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli moda sektörüne giriş yapıyor
Yakışıklı şarkıcı İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi
Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıktıklarını söyleyen Şefkatli, sevenlerine de güzel bir müjde verdi.
'Ürünlerimi hazırladım'
Yakın zamanda sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte moda sektörüne giriş yapacakları müjdesini veren Şefkatli, "İdo kendi markasını çıkartıyor. Bende küpe takı tasarım ürünlerimi hazırladım. Yakın zamanda çift olarak inşallah moda sektörüne de girmiş olacağız." açıklamasında bulundu.& ;