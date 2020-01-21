İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli moda sektörüne giriş yapıyor
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli moda sektörüne giriş yapıyor

Yakışıklı şarkıcı İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli moda sektörüne giriş yapıyor

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıktıklarını söyleyen Şefkatli, sevenlerine de güzel bir müjde verdi.

'Ürünlerimi hazırladım'

Yakın zamanda sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte moda sektörüne giriş yapacakları müjdesini veren Şefkatli, "İdo kendi markasını çıkartıyor. Bende küpe takı tasarım ürünlerimi hazırladım. Yakın zamanda çift olarak inşallah moda sektörüne de girmiş olacağız." açıklamasında bulundu.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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