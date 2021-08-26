İdo Tatlıses'in gösterişli saatinin sırrı çözüldü

İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses'in kolundan neredeyse hiç çıkarmadığı gösterişli saatinin sırrı çözüldü. İşte detaylar...

Takvim'den Deniz Bayar'ın özel haberine göre; İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses, önceki gün paylaştığı bir fotoğrafla merak uyandırdı.

Müzikseverlerle buluşturduğu 'Çünkü' albümüyle büyük başarı yakalayan İdo, kolundaki saati paylaşarak "Varsa bir benzeri gösterin bakayım" notunu düştü.

GÖSTERİŞLİ SAATİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

İdo'nun kolundaki Longines marka saatin 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hatıra olduğu öğrenildi.

16 Mayıs'ta 1993'te Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel, karşılaştığı İbrahim Tatlıses'e saati hediye ederek, "Bu saati büyüyünce oğluna tak" diye hediye etti.

İbrahim Tatlıses de saati İdo'ya verdi. 1992 doğumlu olan İdo Tatlıses, şimdilerde bu saati kolundan çıkarmaz oldu.

Kaynak: Snob Magazin