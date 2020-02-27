İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

27.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:40

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferiBostancı-Beşiktaş 07: 40 seferiBandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferiBursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferiŞehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde: 08: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş07: 50 Kadıköy-Sarıyer07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı07: 45 Bostancı-Adalar07: 40 Adalar-Kadıköy-Eminönü07: 30 Beşiktaş-Adalar07: 10 Adalar-Beşiktaş07: 05 Bostancı-Büyükada07: 00 Büyükada-Bostancı06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş06: 35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-BostancıBursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Kaynak: DHA