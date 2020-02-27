İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferiBostancı-Beşiktaş 07: 40 seferiBandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferiBursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi
Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde: 08: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş07: 50 Kadıköy-Sarıyer07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı07: 45 Bostancı-Adalar07: 40 Adalar-Kadıköy-Eminönü07: 30 Beşiktaş-Adalar07: 10 Adalar-Beşiktaş07: 05 Bostancı-Büyükada07: 00 Büyükada-Bostancı06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş06: 35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
Kaynak: DHA