İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ
Haberler » Güncel » İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ - Haber

İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

27.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:02
İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ

(İDO), Şehir Hatları ve Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07: 40 seferiBandırma-Yenikaapı-Bostancı 07: 45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferiBursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi

Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde:  08: 00 Eminönü-Kadıköy-Adalar07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş07: 50 Kadıköy-Sarıyer07: 45 Karaköy-Kabataş-Bostancı07: 45 Bostancı-Adalar07: 40 Adalar-Kadıköy-Eminönü07: 30 Beşiktaş-Adalar07: 10 Adalar-Beşiktaş07: 05 Bostancı-Büyükada07: 00 Büyükada-Bostancı06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş06: 35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler