İDO seferleri kademeli olarak başladı
Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.
01.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:22
Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibariyle başlatan İDO, 2 haziran itibariyle de bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibariyle başladı. 2 haziran itibariyle İDO, bünyesinde seferlerini kademeli olarak başlatarak vatandaşlara hizmet verecek.
(İHA)
Kaynak: İHA