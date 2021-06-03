İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı

İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kademeli normalleşme süreci kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyerek, yaz tarifesini başlattı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kademeli normalleşme süreci kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyerek, yaz tarifesini başlattı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen Bandırma-Yenikapı Arabalı Hızlı Feribot seferlerini 1 Haziran'da başlatan şirket, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerine de yarından itibaren başlayacak.

Şirket, misafirlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı üst düzey tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğunu güvenli şekilde sunmayı sürdürüyor.

Hafta sonu sefer sayısını da artıran İDO, hafta içi seferlerini sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye devam edecek.

Seferler hakkında

Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferleri, her cuma ve cumartesi 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere, günde 4 sefer olarak gerçekleşecek. Ayrıca, hafta içi her gün Avşa ve Marmara adasına sefer gerçekleştiren İDO, cuma-cumartesi günleri gidiş, pazar günü dönüş olmak üzere sefer sayılarını da artırdı.

İDO, Tekirdağ-Avşa seferleri ile birlikte yakında Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada olmak üzere Adalar seferlerine de başlayacak.

Öte yandan, yaz sezonu boyunca İDO'ya üye olan herkes, özel indirimlerden faydalanabilecek.

Yolcular, sefer saatleriyle ilgili "www.ido.com.tr", İDO Mobil Uygulama ve terminallerde yer alan satış noktalarından detaylı bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! 'Dostluk bitti, kendini kolla' tehdidi
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:02:11. #1.15#

title