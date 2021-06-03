İDO, sefer sayılarını artırarak yaz sezonunu açtı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kademeli normalleşme süreci kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyerek, yaz tarifesini başlattı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kademeli normalleşme süreci kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyerek, yaz tarifesini başlattı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen Bandırma-Yenikapı Arabalı Hızlı Feribot seferlerini 1 Haziran'da başlatan şirket, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerine de yarından itibaren başlayacak.

Şirket, misafirlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı üst düzey tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğunu güvenli şekilde sunmayı sürdürüyor.

Hafta sonu sefer sayısını da artıran İDO, hafta içi seferlerini sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye devam edecek.

Seferler hakkında

Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferleri, her cuma ve cumartesi 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere, günde 4 sefer olarak gerçekleşecek. Ayrıca, hafta içi her gün Avşa ve Marmara adasına sefer gerçekleştiren İDO, cuma-cumartesi günleri gidiş, pazar günü dönüş olmak üzere sefer sayılarını da artırdı.

İDO, Tekirdağ-Avşa seferleri ile birlikte yakında Kınalıada, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada olmak üzere Adalar seferlerine de başlayacak.

Öte yandan, yaz sezonu boyunca İDO'ya üye olan herkes, özel indirimlerden faydalanabilecek.

Yolcular, sefer saatleriyle ilgili "www.ido.com.tr", İDO Mobil Uygulama ve terminallerde yer alan satış noktalarından detaylı bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük