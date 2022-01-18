İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen İDO'nun zor anları kameraya yansıdı.

BURSA (İHA) - İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada

BURSA - Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen İDO'nun zor anları kameraya yansıdı.

İstanbul Deniz Otobüsleri feribotu, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaşacağı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Geminin iskeleye yanaşacağı sırada yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada

İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada

İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

 Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi

Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title