İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada
İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen İDO'nun zor anları kameraya yansıdı.
BURSA (İHA) - İDO'nun şiddetli rüzgarda zor anları kamerada
BURSA - Bursa'da iskeleye yanaşmak isteyen İDO'nun zor anları kameraya yansıdı.
İstanbul Deniz Otobüsleri feribotu, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaşacağı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Geminin iskeleye yanaşacağı sırada yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.