İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
05.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:08
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: AA