İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor
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İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

05.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:08
İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA
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