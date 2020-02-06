İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
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İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

06.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:26
İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Ayrıca, yarın saat 08.00'de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.

Kaynak: AA
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