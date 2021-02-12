İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

12.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:36
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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