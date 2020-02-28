İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor.

28.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:00
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.


İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08: 00 Bursa- Büyükçekmece - BURSA

Kaynak: İHA

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