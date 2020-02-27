İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

27.02.2020 06:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:56
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.30 Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, 07.40 Bostancı- Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

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