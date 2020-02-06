İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:00
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

'nin (İDO) bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İptal edilen seferler şöyle açıklandı:


"Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11: 50" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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