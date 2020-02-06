İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
06.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:00
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle açıklandı:
"Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11: 50" - İSTANBUL
Kaynak: İHA