İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

06.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Kaynak: AA
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