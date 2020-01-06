İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
06.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Kaynak: AA