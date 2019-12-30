İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.