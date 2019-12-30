İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

30.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:02
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA
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