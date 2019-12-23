İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
23.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:00
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
- İstanbul
İptal edildiği duyurulan seferler şöyle;23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- İstanbul
Kaynak: DHA