İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

23.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:00
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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