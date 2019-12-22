İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
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İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

22.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:59
İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edildiği duyurulan seferler şöyle;23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 


Kaynak: DHA
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