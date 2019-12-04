İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.
04.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:26
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA