İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.

04.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:26
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA
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