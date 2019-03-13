İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA