İDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
16.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:02
İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.
Görüntü dökümü------------------İDO'dan detaylar -İDO iskele girişi
-Diğer görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA