İdo kimdir, gerçek adı ne? İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlı (15 Şubat 1992; İstanbul), Türk şarkıcı ve DJ. "İbrahim ve Derya'nın oğlu" kısaltmasından, İdo adını almıştır. İdo kimdir? İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses veya asıl adıyla İbrahim Tatlı (15 Şubat 1992; İstanbul), Türk şarkıcı ve DJ. "İbrahim ve Derya'nın oğlu" kısaltmasından, İdo adını almıştır. Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde sertifika eğitimi almıştır.

İdo Tatlıses doğum tarihi : 15 Şubat 1992

İdo Tatlıses kaç yaşında : 29 yaşında

İdo Tatlıses gerçek adı ne : İbrahim Tatlı

İdo Tatlıses nereli : İstanbul doğumlu

İdo Tatlıses mesleği ne : Şarkıcı ve DJ

DİSKOGRAFİ

Albümleri

Sonsuz Teşekkürler (2014)

Çünkü (2021)

Single'ları

"Satır Satır" (2014)

"Kaç Kere" (2015)

"Marifet" (2015)

"İşimi Bilirim" (2016)

"Ya Da Boşver" (2017)

"Sen" (2018)

"Bileklerime Kadar Acıyo" (2018)

"Olmadı" (2019)

"Buluşacaktık" (2020)

"Kehanet" (2021)

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