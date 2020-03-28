İDO'dan sefer iptalleri
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti.
28.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:19
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İDO da bazı seferlerini iptal etti. İDO iptal edilen ve devam eden seferlerine ilişkin bilgileri ise internet sitesinden paylaştı.
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken birçok vatandaş da kalabalık ortamlardan kaçınıyor. Önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılırken İDO da bazı seferlerini iptal etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA