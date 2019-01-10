İdo'dan Sefer İptalleri
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, saat 08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı, saat 08.50 Bostancı-Beşiktaş seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA