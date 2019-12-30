İDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ
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İDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ

Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

30.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:34
İDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO yarın için bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle: Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi


Kaynak: DHA
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