İdo'dan Bandırma'ya Bayram İçin Ek Sefer - Balıkesir

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul-Bandırma arasındaki sefer sayısını artıracağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İDO Yenikapı-Bandırma arasında 17-26 Ağustos'ta karşılıklı 79 sefer yapılacak. 17, 18, 19 ve 20 Ağustos'ta 34 seferde hızlı feribotlarla yaklaşık 30 bin yolcu ile 6 bin 800 aracın taşınacağı tahmin ediliyor.

Bayram tatilinin bittiği 25-26 Ağustos'ta ise Bandırma'dan Yenikapı'ya hızlı feribotların karşılıklı 23 seferde 23 bin yolcu ve 4 bin 600 araç taşımasının öngörüldüğü bildirildi.