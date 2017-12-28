İdo'da Seferler Yeniden Düzenlendi

İDO'nun iç hat seferlerinin 2 Ocak 2018'den itibaren yeniden düzenlendiği, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer, Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacağı bildirildi.

İdo'da Seferler Yeniden Düzenlendi

İDO'nun iç hat seferlerinin 2 Ocak 2018'den itibaren yeniden düzenlendiği, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerin günlük karşılıklı 8 sefer, Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerin ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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