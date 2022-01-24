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İDO'da sefer iptalleri

İDO'da sefer iptalleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı birçok seferini iptal etti.

YALOVA (İHA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı birçok seferini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok seferini iptal etti. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Pendik- Yalova 11.00, 14.00,16.00,18.00, 20.00 saatlerindeki seferler gibi birçok sefer iptal edilirken gerçekleştirilemeyecek seferler İDO'nun internet sayfasından duyuruldu. Şehir Hatları ise internet sayfasında "Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

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İstanbul Deniz Otobüsleri, Yalova, Yerel, Haber

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