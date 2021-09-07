İDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul'da etkili olan rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

15: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

16: 00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

19.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

19: 00 Bandırma-Yenikapı

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı