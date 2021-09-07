İDO'da sefer iptalleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İDO'da sefer iptalleri

İDO'da sefer iptalleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul'da etkili olan rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

15: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

16: 00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

19.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

19: 00 Bandırma-Yenikapı

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Diego Umut Meraş Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İDO'da sefer iptalleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:46:21. #1.15#

title