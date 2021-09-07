İDO'da sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün gerçekleştirilecek seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
İstanbul'da etkili olan rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
15: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
16: 00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
19.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
19: 00 Bandırma-Yenikapı
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı