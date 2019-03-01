İdo'da Sefer İptalleri
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İSTANBUL DHA - MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07.30 - Bostancı-Beşiktaş
07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.10 - Beşiktaş-Bostancı
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma
Kaynak: DHA