İDO'da hafta sonu yoğunluğu
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İDO'da hafta sonu yoğunluğu

İDO'da hafta sonu yoğunluğu İstanbullular hafta sonu şehir dışına akın etti Korona virüs ile mücadele eden İstanbullular hafta sonu güzel havayı da fırsat bilerek şehir dışına akın etti.

05.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:02

İDO'da hafta sonu yoğunluğu

İstanbullular hafta sonu şehir dışına akın etti

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele eden İstanbullular hafta sonu güzel havayı da fırsat bilerek şehir dışına akın etti. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı Yenikapı İDO iskelesinde sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Türkiye'de 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmaması üzerine güzel havayı fırsat bilen İstanbullular şehir dışına çıkmak için yollara düştü. Yenikapı İstanbul Deniz Otobüsleriiskelesinde de akşam saatlerine doğru yoğunluk oluşmaya başladı. Metrelerce kuyruğun olduğu iskele önünde sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Bursa'ya gitmek için İDO iskelesi önünde sıra bekleyen bir yolcu, "İDO ile gideceğiz. Oradan da eşim alacak. Arabayla evimize gideceğiz. Kayınvalidem, kayınpederim ve eşim orada. Onların yanına gidiyorum. Biraz yoğunluk var" diye konuştu.

Korona virüste vaka sayılarının düşmesinin rehavete yol açtığını dile getiren Tarkan Bayraktar "Bursa'ya gidiyorum. Bu yoğunluğun sebebi de vaka sayılarının düşük olmasından kaynaklanıyor. İnsanlarda bir takım rehavetlere neden olmuş olabilir. Ailemi görmeye gidiyorum. İnsanlara da biraz hak veriyorum. Süreç biraz fazla uzadı" dedi.

İDO'da hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: İHA

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