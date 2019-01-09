İdo'da Bazı Seferler İptal Edildi

İstandul Deniz Otobüsleri (İDO)' da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. - BURSA

Kaynak: İHA