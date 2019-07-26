İDO Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor

İDO, yeni hattı olan Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirmek üzere başlatıyor.

İDO yeni deniz otobüsü hattının seferleri ile; Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa'ya olan yolcu potansiyelinin gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. İDO Büyükçekmece-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri 95 dakika sürecek.

Kaynak: DHA