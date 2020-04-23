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İstanbul, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Haber

İDMİB Başkanı Şenocak'tan ilave gümrük vergisi değerlendirmesi Açıklaması

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ilave gümrük vergileriyle yerli üreticinin korunduğunu belirterek, "Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde aldığı kararlar çok önemli.

23.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:30
İDMİB Başkanı Şenocak'tan ilave gümrük vergisi değerlendirmesi Açıklaması

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ilave gümrük vergileriyle yerli üreticinin korunduğunu belirterek, "Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde aldığı kararlar çok önemli. Öncelikle içeride biriken üreticilerimizin ihracata gönderemediği stoklar var. Bunların tüketilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İDMİB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde 0 ila 50 arasındaki oranlarda uygulanacak olan ilave gümrük vergilerinin yerli üreticiyi koruyacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Resmi Gazete'de yayımlanan kararların yerli üreticiler için önemli olduğunu belirterek, "Salgından dolayı dünya ticaretinde ciddi bir duraksama söz konusu. Her ülkenin elinde stok mallar kalmış durumda. Bu kararı sektör olarak olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu dönemde alınan kararlar çok önemli"

Sezonu geçen çok düşük fiyatlı ürünlerin Türkiye'ye getirilmesinin önüne geçilmiş olduğunu aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı bu karar ile Uzak Doğu'dan ülkemize gelme eğiliminde olan çok düşük fiyatlı sezonu geçmiş ürünlerin ülkemize gönderilmesine engel olunmuş oldu. Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde aldığı kararlar çok önemli. Öncelikle içeride biriken üreticilerimizin ihracata gönderemediği stoklar var. Bunların tüketilmesi lazım.

Kararla aynı zamanda diğer ülkelerin stoklarına pazar olmamızın önüne geçilmiş oldu. Bahse konu ilave gümrük vergisi oranları, aramızda anlas¸ma bulunmayan u¨lkelerin tamamına uygulanacak. U¨lkemiz ile yapılan anlas¸malar geregˆince Avrupa Birliği üyesi ülkeler, EFTA u¨yesi u¨lkeler (I·zlanda, Lihtens¸tayn, Norvec¸, I·svic¸re) ya da aramızda STA bulunan Gu¨ney Kore, S¸ili gibi u¨lkelerde uygulanmayacak."

Şenocak, ilave gümrük vergilerinde uygulanan oranın yüzde 50'yi geçememesinden dolayı bazı ayakkabıların ithalatında değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Uygulanan ek ilave gümrük vergilerine rağmen ayakkabı ithalatımız ilk 2 ayda hem miktar hem degˆer olarak artmış durumda. C¸in'den yüzde 41'lik artışla 51 milyon dolarlık, Vietnam'dan yüzde 25'lik artışla 36 milyon dolarlık, İtalya'dan yüzde 21'lik artışla 18 milyon dolarlık bir ayakkabı ithalatı gerçekleştirilmiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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