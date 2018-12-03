İdman Yurdu Yoluna Devam Ediyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi mücadelesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Eryaman Gençlik'i 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Kapalı Spor salonunda oynanan karşılaşmada sergiledikleri performans ile Eryaman Gençliği 3-0 mağlup eden filenin sultanları ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, Bozüyüklü sporseverler de takıma büyük bir destek verdi. Maçı Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, eski TSO Başkanı Buğra Levent, Kulüp Başkanı Veli Çelik ve çok sayıda seyirci izledi.

Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "başarılarınız daim olsun" diyerek Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı'nı tebrik etti. - BİLECİK