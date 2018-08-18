İdlip ve Hama Halkı Bölgede Rusya ve Esad'ı Değil Türkiye'yi Görmek İstiyor

Suriye'nin İdlib ve Hama kentlerindeki yerel konseyler Rusya ve Esad rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirterek bölgede Türkiye'yi görmek istediklerini ortak bildiriyle duyurdu.

Suriye'nin İdlib kentinin güney ve doğu bölgeleri ve Hama kentinin Kuzey ve Doğu bölgelerindeki yerel konseyler Rusya ve Esad rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirten ortak bir bildirge imzaladı. İmzalanan belgede, "Biz yerel konseyler olarak Suriye Devrimine olan bağlılığımızı belirterek Esad rejiminin ve Rusya'nın bölgedeki tüm müdahalelerini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Bildiride Türkiye'ye de bölgeye müdahale etmesi, bölgedeki yönetimin düzenlenmesi ve eğitim ve sağlık kuruluşlarının yeniden hizmete açılması konusunda yardım istedi.

Öte yandan bölgedeki birçok vatandaş da Türkiye'nin çalışmalarını hızlandırması ve bölgeyi rejime ait güçlerden koruması için Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. - İDLİB