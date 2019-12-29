İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)
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İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)

Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor.

29.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:34
İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)

rejimi, Rus ordusu ve destekli grupların Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı sürerken, Türkiye sınırına yakın yerlerde yerleşen Suriyelilerin kışın ağır şartlarında yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Suriyeli aileler saldırıların durdurulması ve kış şartları için uluslararası yardım kuruluşlarından acil yardım gelmesini talep ediyorlar.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdlip'ten kaçan Suriyelilerin kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi (1)
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