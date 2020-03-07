İdlip'ten kaçan Suriyeliler mağarada yaşıyor

07.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:14

İdlib ve Halep kentinde Esad rejiminin uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle kaçan bazı siviller mağarada yaşamlarını sürdürüyor.



Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinden kaçan siviller hayatta kalabilmek için sürekli yer değiştiriyor ve mağaralarda kendilerine yaşam alanı oluşturuyor. Çaresiz kalan siviller mağarada hayatta kalmaya çalışıyor. Kalacak bir yer bulamayan siviller, daha önce hayvanların barındığı mağaraya giren siviller oraya yerleşiyor. Siviller, temel ihtiyaçları olmadan hayatta kalmaya çalışıyor.



Mağarada yaşayan bir baba, "Burada daha önce hayvanlar kaldığı için baya çok kötü kokuyor. 2 aile burada yaşıyoruz, çocuklarımız koku ve mağaradaki rutubetten hasta oldu. Keşke çadırımız olsa biraz daha rahat oluruz" dedi.



Esad rejimi tarafından sürekli hedef alınan siviller, kaldıkları kamplardan bile yeniden kaçmak zorunda kaldıklarını belirtti. - İDLİB

Kaynak: İHA