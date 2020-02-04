İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı
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İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen 4 askerin naaşları Hatay Havaalanı'ndaki törenle memleketlerine uğurlandı.

04.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:35
İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı

'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen 4 askerin naaşları Havaalanı'ndaki törenle memleketlerine uğurlandı.


Suriye'nin kentinde saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Uzman Onbaşı Uğur Katran, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in naaşları Hatay Havaalanı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen törenle memleketlerine gönderildi. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve beraberindeki komutanlar ile il protokolünün katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, kara ve havayolu ile memleketlerine uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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