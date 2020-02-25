İdlip'e tank sevkiyatı
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İdlip'e tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tanklar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.

25.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:33
İdlip'e tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerden yola çıkan tanklar 'in İslahiye ilçesinden geçerek sınırına doğru hareket etti.


İdlip'teki gerginliği Azaltma Bölgesi'ne destek amaçla yola çıkan ve 10 tanktan oluşan askeri konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Reyhanlı'dan Suriye'ye geçeği öğrenilirken, sevkiyatların sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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