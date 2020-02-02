İdlibli sivillerden "Avrupa'ya duyarlılık" çağrısı

02.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:18

Suriye'nin İdlib ilinde gösteri düzenleyen halk, Avrupa ülkelerinin saldırıların durması için Rusya ve Beşşar Esed rejimine karşı harekete geçmesini talep etti.

??Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Harem ilçesinde çadır kentte toplanan İdlibli siviller, Rusya ve Beşşar Esed rejimi ile İran'ın saldırılarını protesto etti.

"İdlib'den Berlin'e" sloganı atan göstericiler adına yapılan yazılı açıklamada, ardı arkası kesilmeyen saldırıların halkı evlerini terk etmeye mecbur bıraktığını belirtildi.

Türkiye'den sınır kapılarını açması istenen açıklamada, "Ya Esed'in varil bombaları ve kimyasal silahlarıyla öleceğiz ya da topluca Avrupa'ya göç edeceğiz. Ölüm, göç, kesintisiz bombardımanlar ve asgari yaşam şartlarından mahrumiyet bize başka bir yol bırakmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Rusya ve rejime daha çok baskı yapmaları, insani krizin önüne geçmek için girişimlerde bulunmaları istendi.

TSK, sabah saatlerinden bu yana sevkiyat gerçekleştiriyor

Rusya ve Esed rejimi ile İran komutasındaki terörist grupların İdlib'e saldırılarında bugün 11 sivil hayatını kaybetmişti. ??

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tahkimatı sürüyor. TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sabah saatlerinden bu yana sevkiyat gerçekleştiriyor.

Bölgeye sevki gerçekleştiren konvoylarda onlarca tank, ağır silah, personel taşıyıcı zırhlı araçlar ve mühimmatlar, AA kamerasına yansımıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği ile ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1800'den fazla sivil can verdi.

Kaynak: AA