İdlibli mülteciler zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor
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İdlibli mülteciler zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor

16.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:57
İdlibli mülteciler zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor

Suriye'de Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan İdlibli siviller ağır kış şartları altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

 Suriye'de Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan İdlibli siviller ağır kış şartları altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Suriye'de sert kış etkisini gösterirken, Beşşar Esed rejimi saldırıları nedeniyle evlerini terketmek zorunda kalan İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan siviller zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. İdlib'in kuzey kırsalındaki El-Khazzan mülteci kampındaki çocuklar, soğuk havada ayakkabısız ve montsuz yaşam mücadelesi veriyor.  Son günlerde bölgeyi vuran sel nedeniyle kampın bulunduğu bölge çamur altında kaldı. Çocuklar, soğuk hava şartlarında temel ihtiyaçlardan yoksun ölüm korkusuyla yaşıyor.Bir çok mülteci, çamur altında kalan çadırlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

- Suriye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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