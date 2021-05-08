Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz'den Filistin halkına destek

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer'in İdlib'deki bir duvara Mescid-i Aksa'yı resmetmesi Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer ile röportaj Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçleri tarafından ibadet ettikleri sırada saldırıya uğrayan Filistinlilere destek için İdlib'deki bir...

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer'in İdlib'deki bir duvara Mescid-i Aksa'yı resmetmesi

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer ile röportaj Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçleri tarafından ibadet ettikleri sırada saldırıya uğrayan Filistinlilere destek için İdlib'deki bir duvara Mescid-i Aksa'yı resmetti.

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik son saldırısını ele aldı.

Esmer, İdlib'in Binniş bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırısında enkaza dönüşen bir evin duvarına Mescid-i Aksa'yı resmederek Filistin halkına sevgisini ve desteğini gösterdi.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkıyla acımız ve yaramız birdir. İdlib halkı olarak Şeyh Cerrah mahallesindeki sivillerin zorla evlerinden edilmesi acısını tattık. İsrail'e karşıyız. Biz İsrail'i, Filistin topraklarını gasbeden olarak biliyoruz." dedi.

Filistin davasının ahlaki ve insani açıdan önemli olduğunu belirten Esmer, "Mescid-i Aksa simgemizdir. Filistin davası ve Suriye devrimi ana davamızdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet