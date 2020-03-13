İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı - Haber
Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili fırtına, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan yüzlerce ailenin çadırlarının yıkılmasına yol açtı.

13.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:30
İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili fırtına, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattına sığınan yüzlerce ailenin çadırlarının yıkılmasına yol açtı.

Şiddetli fırtına, dün gece Hatay ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib'in kuzey bölgelerinde etkili oldu.

İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçanların sığındığı kamplardaki yüzlerce çadır, fırtınadan dolayı kullanılamaz hale geldi.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Düveyle köyü fırtınadan etkilenen bölgelerin başında gelirken, burada yıkılan 40 çadırdaki yaklaşık 500 kişi zor anlar yaşıyor.

Düveyle Çadır Kenti müdürü Muhammed Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece yağmurla karışık fırtınaya maruz kaldık. Yaklaşık 40 çadır, içinde yaşayanların üstüne yıkıldı. Çadırlar şu anda tamamen kullanılamaz halde. Yaklaşık 40 çadır ise kısmi hasar gördü." dedi.

Yardım kuruluşları ve hayırseverlere çağrıda bulunan Hammud, kampın kötü durumda olduğunu ve çadırların acilen değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Düveyle Çadır Kenti, Esed rejimi ve Rus hava uçaklarının saldırılarına maruz kalan Serakib, Maarratünuman ve Cebel Zaviye bölgelerinde göçe maruz kalmış insanları barındırıyor.

"Çadırların çoğu yıkıldı"

Kamp sakinlerinden İbrahim el-Muhammed de "Biz Cebel Zaviye bölgesinden göçerek bu çadır kente yerleştik. Öğle vakitlerinde, gece fırtınanın geleceği haberini aldık ve çadırları taşlarla sabitlemeye çalıştık. Gece saat 2 civarında fırtına koptu ve çadırların çoğu yıkıldı. Bizim çadırımız da yıkıldı. Ailemi kardeşimin çadırına bıraktım. Şimdi 20 kişi aynı çadırda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çadırların çoğunun fırtınaya dayanamadığının altını çizen İbrahim, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini kaydetti.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Dev banka faiz indirdi
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman Ali Palabıyık Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: İdlibli evsizlerin çadırları fırtınada yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:35:49. #1.15#