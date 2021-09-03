İdlibli çocuklar iç savaş atmosferinden "Umut Olimpiyatları'yla" uzaklaştı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki iç savaş mağduru çocukları savaş atmosferinden uzaklaştırmak için "Umut Olimpiyatları" düzenlendi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki iç savaş mağduru çocukları savaş atmosferinden uzaklaştırmak için "Umut Olimpiyatları" düzenlendi.

Tokyo Olimpiyatları'ndan esinlenerek organize edilen kick boks, koşu, yüzme, kung fu ve jimnastik yarışmalarına yaşları 6 -12 arasında 50 kız ve erkek katıldı.

Yarışmaların organizatörlerinden İnsanlığın Nabzı Derneğinin Koordinatörü Abdul Rezzak el Fac AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umut Olimpiyatları" sloganıyla yola çıkarak İdlibli çocuklara farklı spor dallarında yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Yarışmacıların eğitimini Demir Yumruk Kulübü ve Suriye Eğitimi Akademisi Kulübü sporcularının üslendiğini belirten Fac, "Bu yarışmaları zorla yerinden edilen çocuklarla, bölgede hayatlarına devam eden çocuklar arasında uyum sağlamak ve çocukları savaş atmosferinden çıkarmak için yaptık." dedi.

Fac, "Bölgede yaşayabileceğimizi ve hayata devam edeceğimizi dünyaya duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin saldırılarında babasını kaybeden yarışmacı Ragad Abdurrahim de babasının hayallerinin peşinden gideceğini söyledi.

Yüzme yarışmasına katılarak birinci olan Abdurrahim, "Dünya şampiyonları gibi başarılı olup çocukları eğitmek istiyorum." dedi.

12 yaşındaki Muhammed Faisal Gavi de koşu, kung fu, yüzme ve jimnastik yarışmalarına katıldığını ve koşuda birinci olduğunu anlattı.

Esed rejimi saldırılarında hayatını kaybeden antrenörü gibi olmak istediğini dile getiren Gavi, "Tek hayalim ülkedeki savaşın bitmesiyle, yurt dışına çıkıp kung fu ve jimnastik dalında kendimi geliştirip turnuvalarda birincilik almak." ifadelerini kullandı.

İdman sırasında birçok zorlukla karşılaştığını ifade eden Gavi, rejim güçlerinin saldırıları yüzünden idman yapamadıklarını ve sürekli göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu