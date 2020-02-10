İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü
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İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu.

10.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:52
İdlib ve çevresinde hava saldırıları: 17 ölü

Esad rejimi ve 'ya ait savaş uçakları, 'in çevresindeki köy ve kasabaları vurdu. Hava saldırılarında 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırıları devam ediyor. Dün düzenlenen hava saldırılarında, Kefer Nuran'da 9, Etraib'de 3, Şeyh Ali'de 3 ve Orum Es Sugra'da 2 olmak üzere 17 sivil hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler'in paylaştığı bilgiye göre, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------Kefer Nuran'daki saldırı-Kefer Nuran'daki kurtarma çalışmaları-Yaralıların taşınma anları-Detaylar

-Etraib'deki saldırıdan görüntü


Kaynak: DHA
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